Gefahr durch Reptilien: Krokodil-Alarm nach Überschwemmungen im Norden Australiens

Krokodile im Hochwasser: In Australiens Northern Territory lauern nach schweren Überschwemmungen gefährliche Reptilien in den Fluten.
Darwin - Nach schweren Überschwemmungen im Norden Australiens haben die Behörden die Bevölkerung eindringlich davor gewarnt, sich in Flüsse oder überflutete Gebiete zu begeben – vor allem wegen zahlreicher Krokodile. In der Stadt Katherine im Northern Territory trat der Katherine River nach heftigen Regenfällen über die Ufer, wie der Sender 7News berichtete. Der Pegel erreichte fast 20 Meter – den höchsten Stand seit 1998, als verheerende Überschwemmungen die Region trafen.