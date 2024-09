Gefahr durch Elterntaxis vor Schulen in S-West: „Stadt tut zu wenig für Sicherheit der Kinder“

1 Die Rektorin Annemarie Raab, die Mütter Yasmin Oparaugo und Alexandra Aufmuth sowie Elene, Coppola, stellvertretende Teamleiterin bei der Eva, die Kooperationspartnerin im Ganztag ist, wünschen sich mehr Sicherheit vor der Falkertschule Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

An der Falkertstraße in S-West befinden sich zwei Schulen und ein Kindergarten. Der Hol- und Bringverkehr ist enorm. Das sind die Forderungen von Eltern und Schulleitung.











Die Straße ist eng, die Gehwege sind schmal. Die Fahrbahn ist kaputt, an vielen Stellen ist die Asphaltschicht aufgerissen und das Kopfsteinpflaster lugt hervor. Parken ist nur auf der einen Seite erlaubt. Aber das ist erst seit den Sommerferien so, davor durften beidseitig Autos stehen. Beachtet werden die neuen Schilder ohnehin nicht von allen. Nur mal morgens kurz halten, damit die Kinder aussteigen können – Das scheint für viele Eltern nach wie vor okay zu sein. Doch dann geht es auf der schmalen Falkertstraße im Stuttgarter Westen kaum noch vor und zurück. Denn es ist eine Sackgasse. Am Ende ist eine Wendeplatte, die aber häufig zugeparkt ist und ohnehin an ihrer Kapazitätsgrenzen kommt, wenn mehrere Autos gleichzeitig wenden wollen.