Als besonders problematisch gilt auch in Fellbach das Eschentriebsterben. In Waiblingen wurde kürzlich ein Tesla-Fahrer von einer umstürzenden Esche in seinem Auto erschlagen.
Wie gefährlich es sein kann, wenn Bäume nicht mehr die nötige Standfestigkeit im Untergrund besitzen, hat sich erst vor wenigen Wochen in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) offenbart, als im Bereich unterhalb von Neustadt eine Esche auf die Klinglestalstraße stürzte. Dabei wurde der Tesla, in dem der 55-jähriger Fahrer in jener tragischen Zehntelsekunde genau diese Stelle passierte, getroffen. Der Mann verstarb noch am Unfallort.