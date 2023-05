1 Mehrere Fahrradreifen sind durch die Nägel beschädigt worden. Foto: Imago/Tim Carmele

Auf Feldwegen nahe Pleidelsheim wurden bereits in der vergangenen Woche großflächig – und mit Sorgfalt – Reißnägel verteilt. Dort sind viele Radler und Hunde unterwegs.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Haben es Unbekannte auf Radfahrer abgesehen oder sind Tiere ihnen ein Dorn im Auge? Fakt jedenfalls ist: In der Nacht auf Dienstag, 16. Mai, wurden im Bereich des Mittleren Wegs und des Großbottwarer Wegs in Pleidelsheim großflächig Reißnägel verteilt. Die goldfarbenen Nägel wurden offenbar sogar gezielt so platziert, dass sämtliche Spitzen nach oben zeigten. Nach ersten Informationen der Polizei sollen am Dienstag und Mittwoch die Reifen mehrerer Fahrräder in Mitleidenschaft gezogen worden sein.