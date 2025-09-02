Erneut warnt die Stadt vor Blaualgen in Stuttgarter Seen. Mit dem Bärensee ist das vierte Gewässer betroffen. Was Spaziergänger und Hundebesitzer nun beachten sollten.
Bereits im Juni diesen Jahres hatte das Tiefbauamt der Stadt Stuttgart eindringlich vor jeglichem Wasserkontakt an drei Seen gewarnt. Nun ist mit dem Bärensee ein viertes Gewässer hinzugekommen. Und aus dem Rathaus heißt es erneut: Vorsicht Blaualgen! Zum Baden sind die Seen zwar ohnehin nicht freigegeben. Dennoch sollte jeglicher Wasserkontakt vermieden werden. Während zunächst der Feuersee im Stuttgarter Westen, der Probstsee in Möhringen und der Rondellsee in Rohr betroffen waren, ist mit dem Bärensee im Rotwildpark nun also eines der beliebtesten Naherholungsziele Stuttgarts in Mitleidenschaft gezogen.