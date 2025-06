Gefängnisausbruch in Bielefeld

1 Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen vor der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne. Ein Straftäter ist aus der JVA entwichen. Foto: Friso Gentsch/dpa/Friso Gentsch

Einem Straftäter gelingt in Bielefeld die Flucht aus dem Gefängnis. Dabei war er gerade auf dem Weg in eine JVA mit höherem Sicherheitsstandard.











Der aus einem Gefängnis in Bielefeld geflüchtete Häftling ist vor den Augen von fünf Bewachern über mehrere fast drei Meter hohe Absperrungen geklettert. Der Mann habe am Morgen in ein anderes, stärker gesichertes Gefängnis verlegt werden sollen, sagte der stellvertretende Leiter des Gefängnisses, Jens Seidler.