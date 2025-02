Gefängnis bei Heimsheim: Schüler erhalten Einblicke hinter die Gefängnismauern

1 Weil die Jugendlichen nicht zur Besichtigung in die JVA kommen können, kommen Mitarbeitende in die Schulen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Information und Prävention sind die vorrangigen Ziele eines Projekts, bei dem Beschäftigte der Heimsheimer Justizvollzugsanstalt Schulen besuchen.











Wie geht es zu im Gefängnis und was machen die Häftlinge dort den ganzen Tag? Wie sieht es in einer Zelle aus und wer arbeitet alles in der Justizvollzugsanstalt? Viele Fragen rund um die Justizvollzugsanstalt (JVA) können Schülerinnen und Schüler einiger Schulen den Beschäftigten der JVA stellen. Im Rahmen des neuen Modellprojekts „JVA Heimsheim besucht Schulen“, das in diesem Jahr startet, stellt sich die Einrichtung mit Sitz in Heimsheim an insgesamt acht Schulen vor, die an der Aktion Interesse bekundet haben, und zwar in Weil der Stadt, Holzgerlingen, Vaihingen/Enz, Wiernsheim, Bretten und Pforzheim.