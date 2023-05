1 Einige Schwindler versuchen, sich illegal einen Corona-Impfnachweis zu verschaffen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Die Polizei verzeichnet zuletzt im Kreis Ludwigsburg einen Anstieg der Fallzahlen. Eine Apotheke wird dabei besonders häufig zur Zielscheibe von Gaunern.









Ludwigsburg - Eigentlich ist es ein Kinderspiel, sich einen Corona-Impfnachweis zu besorgen. Man geht in der Regel im Abstand von wenigen Wochen zweimal zum Arzt, lässt sich piksen, und schon kann man schwarz auf weiß beglaubigen, eine Vakzine gegen Covid-19 erhalten zu haben. Der Eintrag ins Impfbuch ist dann praktisch gleichbedeutend mit einem Freifahrtschein, wieder an einem halbwegs normalen Leben teilzunehmen. Ob Kino, Theater oder das Fußballspiel in der Mercedes-Benz-Arena: all das ist mit dem Nachweis problemlos möglich. Genau das mag auch der Grund sein, dass diejenigen, die sich keine Spritze setzen lassen wollen, zunehmend auf illegalen Wegen an ein Zertifikat kommen wollen.