Gefälschte Markenzigaretten: Jeder Zweite hat Verständnis für Kippen-Schwarzmarkt

Das Label wirkt täuschend echt und der Preis ist niedrig: Schwarzmarkt-Zigaretten sind ein Massenphänomen in Deutschland. Das schadet den legalen Tabakfirmen und dem Staat - und damit uns allen.
Gräfeling - Viele Menschen werden im Alltag immer wieder mit illegalem Zigarettenhandel konfrontiert. Wie eine vom Tabakkonzern Philip Morris in Auftrag gegebene Umfrage ergab, werden vier Prozent der 1.004 Befragten häufig illegale Zigaretten angeboten und 13 Prozent gelegentlich. Knapp zwei Drittel haben das noch nie erlebt - der Rest nur selten oder er war sich nicht sicher. Unter den Befragten waren Raucher und Nichtraucher, die Umfrage unter 18- bis 69-Jährigen ist repräsentativ.