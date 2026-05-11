Gefälschte E-Mails: Drohendes Bußgeld – Stadt Sachsenheim warnt vor Betrugsmasche

1 Die E-Mails drehen sich um angebliche Prüfungen von Brandmeldern oder Wasseruhren (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Gerten

Bürger waren vereinzelt wegen angebliche Überprüfungen von Brandmeldern oder Wasseruhren per E-Mail kontaktiert worden. In den Nachrichten wurde auch mit einem Bußgeld gedroht.











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Die Stadt Sachsenheim warnt vor Betrugsversuchen, die aktuell die Runde machen. Bürger hätten vereinzelt per E-Mail Nachrichten über angebliche Überprüfungen von Brandmeldern oder Wasseruhren erhalten. Darin wird den Empfängern auch angedroht, ein Bußgeld bis 500 Euro einzuziehen. Diese E-Mails stammen nicht von der Stadtverwaltung und sollten möglichst bei der Polizei zur Anzeige gebracht werden.