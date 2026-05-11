Gefälschte E-Mails: Drohendes Bußgeld – Stadt Sachsenheim warnt vor Betrugsmasche
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Die E-Mails drehen sich um angebliche Prüfungen von Brandmeldern oder Wasseruhren (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Gerten

Bürger waren vereinzelt wegen angebliche Überprüfungen von Brandmeldern oder Wasseruhren per E-Mail kontaktiert worden. In den Nachrichten wurde auch mit einem Bußgeld gedroht.

Die Stadt Sachsenheim warnt vor Betrugsversuchen, die aktuell die Runde machen. Bürger hätten vereinzelt per E-Mail Nachrichten über angebliche Überprüfungen von Brandmeldern oder Wasseruhren erhalten. Darin wird den Empfängern auch angedroht, ein Bußgeld bis 500 Euro einzuziehen. Diese E-Mails stammen nicht von der Stadtverwaltung und sollten möglichst bei der Polizei zur Anzeige gebracht werden.

 

Termine und Nachrichten möglichst verifizieren

Die Stadt rät zu äußerster Vorsicht: „Lassen Sie niemanden Unbekannten ins Haus und zahlen Sie in keinem Fall Geld an Ihnen fremde Personen.“ Mitteilungen der Stadt Sachsenheim werden in der Regel per Post zugestellt, oder enden hinter dem @-Zeichen immer mit „sachsenheim.de“. Wer sich bei einem Brief oder einer Nachricht unsicher ist, könne die Stadt unter 07147/280 oder post@sachsenheim.de kontaktieren, um die Termine zu verifizieren.

 