Gefährlichster Schulweg in Stuttgart: Kampf gegen Falschparker gleicht einer Sisyphusarbeit

1 Die Vogelsangschule befindet sich im dicht besiedelten Stuttgarter Westen, wo die Straßen eng und viele Autos unterwegs sind. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Vor allem wegen vieler Falschparker hat die Initiative Kidical Mass den Weg zur Vogelsangschule 2023 zum gefährlichsten Schulweg in Stuttgart erklärt. Was die Stadt tut, um die Situation zu verbessern – und woran sie scheitert.











Falschparker sind eines der Hauptprobleme, wenn es um sichere Schulwege geht – insbesondere in den dicht besiedelten Innenstadtbezirken. Dort ist es nicht immer leicht, einen freien Parkplatz in der Nähe seiner Wohnung zu finden. Die Folge: die Autos stehen auch in Kreuzungsbereichen oder auf Zebrastreifen. Besonders Kinder haben es dann schwer, sicher über die Straße zu kommen. Was tun?