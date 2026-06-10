Gefährliches Virus: Zahl der Ebola-Toten im Kongo steigt weiter an

1 Ein medizinischer Mitarbeiter zieht einen Schutzanzug an. Foto: -/XinHua/dpa

Das gefährliche Ebola-Fieber breitet sich weiter im Osten der Demokratischen Republik Kongo aus. Fast täglich gibt es neue Infektionen und Todesfälle.











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Kinshasa - Die Zahl der bestätigten Ebola-Todesfälle in der Demokratischen Republik Kongo ist der Regierung zufolge auf 115 gestiegen. Im Osten des Landes, wo der Ausbruch im April begann, gäbe es mittlerweile 598 bestätigte Fälle, teilte das kongolesische Informationsministerium mit. Im benachbarten Uganda, das ebenfalls von dem Ausbruch der tödlichen Viruserkrankung betroffen ist, wurden bislang 19 bestätigte Infektionen und zwei Todesfälle verzeichnet.