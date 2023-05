1 Mit zunehmenden Alter wird es immer schwieriger, den Bauch im Zaum zu halten – doch gerade das ist der Gesundheit zuliebe ratsam. Foto: imago//Peter Schatz

Aus unserem Plus-Archiv: Die Expertin Stefanie Gerlach erklärt, warum bei Männern mit zunehmendem Alter der Leibesumfang zum Problem wird. Doch es gibt Möglichkeiten, das Bauchwachstum zu bremsen.









Stuttgart - Der Traum vom Waschbrettbauch wird für viele Männer mit dem Alter immer unerreichbarer: Im Laufe der Jahre nehmen die meisten unweigerlich zu. So gelten in Deutschland mehr als 70 Prozent aller Männer über 55 Jahren als übergewichtig. In der Regel setzen sie in der Körpermitte an. Doch ab wann wird ein dicker Bauch gefährlich? Die Ernährungswissenschaftlerin Stefanie Gerlach beantwortet wichtige Fragen.