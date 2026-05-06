Gefährliches Anden-Virus: Hantavirus-Kontaktperson kommt zur Kontrolle nach Düsseldorf

Drei Todesfälle gab es auf dem Kreuzfahrtschiff „Hondius“ nach einer Infektion mit dem Hantavirus. Eine Kontaktperson soll nun vorsorglich in Düsseldorf untersucht werden.
Eine Person, die auf dem Kreuzfahrtschiff „Hondius“ Kontakt zu einem Hantavirus-Fall hatte, soll in Düsseldorf untersucht werden. „Die Feuerwehr Düsseldorf und das Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD) übernehmen heute gemeinsam den Transport und die vorsorgliche medizinische Abklärung“, berichtete das Klinikum. Man gehe davon aus, dass die betreffende Person nicht infiziert sei.