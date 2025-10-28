Gefährlicher Wirbelsturm: Hurrikan Melissa gewinnt vor Jamaika weiter an Stärke

Das NHC rief die Bevölkerung dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Lage sei extrem gefährlich und lebensbedrohlich. "Melissa" hatte sich in den vergangenen Tagen über der Karibik zu einem extrem gefährlichen Hurrikan entwickelt. In Haiti und der Dominikanischen Republik kamen nach heftigen Regenfällen mindestens vier Menschen ums Leben. In Jamaika wurden bei den Vorbereitungen auf den Sturm nach Angaben des Gesundheitsministeriums drei Menschen beim Fällen von Bäumen getötet.