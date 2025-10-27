Gefährlicher Wirbelsturm: Hurrikan Melissa erreicht vor Jamaika stärkste Stufe

Hurrikan «Melissa» erreicht vor Jamaika die höchste Kategorie 5 und rauscht mit Windgeschwindigkeiten von 260 Stundenkilometern auf die Karibikinsel zu. Die Prognosen klingen düster.
Kingston - Hurrikan "Melissa" hat vor der Küste der Karibikinsel Jamaika weiter an Kraft gewonnen und die höchste Hurrikan-Kategorie 5 erreicht. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 260 Kilometern pro Stunde befand sich der Sturm am Montagmorgen (Ortszeit) noch etwa 205 Kilometer von der Hauptstadt Kingston entfernt, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte.