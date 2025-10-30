Gefährlicher Wirbelsturm: Hurrikan Melissa erreicht Bahamas

Sintflutartige Regenfälle und starke Winde: Wegen des Wirbelsturms werden 1.500 Menschen evakuiert. Ministerpräsident Davis betont: «Was auch immer geschieht, wir werden wiederaufbauen».
Nassau - Hurrikan "Melissa" hat die Inselgruppe der Bahamas erreicht. Den Inseln im Atlantik südöstlich des US-Bundesstaates Florida drohen zerstörerische Winde, sintflutartige Regenfälle und eine gefährliche Sturmflut, wie das US-Hurrikanzentrum im Miami mitteilte. Zuvor war der verheerende Hurrikan über und Jamaika und Kuba hinweggezogen.