Gefährlicher Gast: Chilenische Einsiedlerspinne in Tübingen entdeckt

Mehrere Exemplare der chilenischen Einsiedlerspinne sind in einem nicht öffentlich zugänglichen Keller eines Hörsaalzentrums der Universität Tübingen entdeckt worden. Das teilte die Uni mit. Hubert Höfer, Leiter des Referats Zoologie am staatlichen Museum für Naturkunde in Karlsruhe, wundert sich. Denn diese Art kommt eigentlich nur in Südamerika vor. „Die Art wird allerdings häufig verschleppt und wurde inzwischen in zahlreichen Ländern außerhalb Südamerikas entdeckt“, sagt Höfer. Das liege auch daran, dass sie häufig in Gebäuden lebe und von dort etwa in Exportgüter gelange. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.