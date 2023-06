Gefährlicher Fund in Vaihingen an der Enz

1 Phosphor kann sich unter Kontakt mit Sauerstoff bereits bei Temperaturen von 20 bis 40 Grad entzünden. (Symbolbild) Foto: /dpa

Ein 54-Jähriger hatte Metallgegenstände aus der Enz gefischt. Bei einem davon handelte es sich jedoch um ein mit Phosphor kontaminiertes Munitionsteil. Das erforderte nicht nur die Feuerwehr, sondern auch ein Entschärfungsteam und einen Chemie-Fachberater.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Einen kuriosen – und sehr gefährlichen – Fund hat ein 54-Jähriger am Sonntagnachmittag in Vaihingen an der Enz gemacht. Der Mann hatte ein mit Phosphor kontaminiertes Munitionsteil aus der Enz gefischt. Kaum an Land löste das hochentzündliche Material dann auch gleich mehrere Brände aus.