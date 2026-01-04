Gefährlicher Dienst: Jeden Tag fünf Bahnbeschäftigte körperlich attackiert

Eigentlich wollen sie nur Kunden beraten, Tickets kontrollieren oder im Bahnhof saubermachen. Doch die offizielle Statistik zeigt: Wer bei der Bahn arbeitet, erlebt oft Aggression.
Berlin - Bei der Deutschen Bahn sind in den ersten zehn Monaten 2025 im Schnitt jeden Tag fünf Beschäftigte im Dienst körperlich angegriffen worden. Hinzu kamen statistisch noch einmal vier Fälle von Bedrohung pro Tag. Dies geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage des Linken-Politikers Dietmar Bartsch hervor. Bei der Bundespolizei wurden demnach täglich 30 Beschäftigte Opfer einer Straftat. Tendenz: steigend.