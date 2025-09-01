Gefährliche Weltanschauungen: Baden-Württemberg steht ohne Sektenbeauftragte da

Baden-Württemberg hat die bisherige Sektenbeauftragte in den Schuldienst zurück beordert. Das hat internationale Kritik und Spekulationen über die Gründe ausgelöst.
Eigentlich ist Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) aktuell auf Sommertour, besucht Kindergärten, Jugendfreizeiten oder die Galopprennbahn Iffezheim, für die sie als Sportministerin ebenfalls zuständig ist. Der Austausch mit Lehrern, Schülerinnen, Athleten und Akteurinnen an der Basis des Bildungslebens machen ihr Spaß. Aber aktuell trübt eine Personalentscheidung, die hinter den Kulissen Wellen schlägt, womöglich ihre Laune.