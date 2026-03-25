Gefährliche Überholmanöver: Wildes Rennen bei Holzgerlingen

1 Die Polizei ermittelt gegen einen 58-jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Foto: Eibner-Pressefoto

Ein 58-jähriger Skodafahrer riskiert Kopf und Kragen bei seiner Fahrt von Bebenhausen nach Böblingen.











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Die Polizei hat am Dienstagfrüh einen 58-jährigen Mann aus dem Verkehr gezogen, der durch seine halsbrecherischen Fahrweise mehrere Menschen gefährdete. Zunächst hatte der Mann mit seinem Skoda ziemlich knapp auf der Landstraße bei Bebenhausen einen 36-jährigen Cupra-Fahrer in einer Rechtskurve überholt. Dann bog er auf die B 464 ein und nutzte in Holzgerlingen den Rechtsabbiegestreifen bei einer Tankstelle, um die Autos auf der linken Spur zu überholen. Um einen Unfall zu vermeiden, musste ein 38-jähriger BMW-Fahrer hart abbremsen. Beim Wohngebiet Hülben in Holzgerlingen überholte er die Autos, in dem er mittig zwischen zwei Fahrstreifen nach vorne preschte. In der Sindelfinger Straße in Böblingen endete seine Fahrt. Dort stoppte ein Streifenwagen des Polizeireviers Böblingen den 58-jährigen Skodafahrer.