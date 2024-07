Afrikanische Schweinepest bei Hausschwein in Hessen nachgewiesen

1 Erstmals ist die Afrikanische Schweinepest bei einem Hausschwein in Hessen nachgewiesen worden. Betroffen ist ein Betrieb mit neun Schweinen in Biebesheim am Rhein. Foto: Sina Schuldt/dpa

Die in Deutschland selten auftretende Viruserkrankung Afrikanische Schweinepest ist jetzt in Hessen bei einem Hausschwein nachgewiesen worden. Zuvor hatte es bereits positive Funde bei Wildschweinen in Hessen und Rheinland-Pfalz gegeben.











Im Kreis Groß-Gerau in Hessen sind 17 Wildschweine positiv auf die Afrikanische Schweinepest (ASP) getestet worden, wie eine Sprecherin des Kreises am Mittwoch (11. Juli) mitgeteilt hat. Seit Montag (8. Juli) ist zudem bekannt, dass bei einer Kontrolle in einem Betrieb in Biebesheim am Rhein ein Hausschwein positiv auf ASP getestet wurde. Nach Angaben des hessischen Landwirtschaftsministeriums wurden daraufhin mehrere Tiere unter tierärztlicher Aufsicht getötet.