Gefährliche Szenen auf B14 bei Großerlach: Riskantes Überholmanöver mit Bedrohung

Ein Autofahrer drängt zwischen Sulzbach und Großerlach ein Auto an den Rand und bedroht die Insassen. In Waiblingen ist gar ein Messer im Spiel – die Polizei sucht dringend nach Hinweisen.

Auf der B 14 zwischen Sulzbach und Großerlach ist es am Sonntagmorgen zu einem riskanten Überholmanöver gekommen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, drängte ein unbekannter Skoda-Fahrer eine 60-jährige Autofahrerin samt zwei Mitfahrern an den rechten Fahrbahnrand und nötigte sie zum abrupten Abbremsen. Doch damit nicht genug, der Unbekannte bedrohte sie auch noch mit einem unbekannten Gegenstand durch das Beifahrerfenster.

Anschließend setzte er seine Fahrt in einem dunklen Skoda Octavia mit Schwäbisch Haller Zulassung fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191 / 90 90 entgegen.

Lesen Sie auch

Bewaffneter Überfall auf Autofahrer in Waiblingen

Ein noch schwerwiegenderer Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Landesstraße am Ortseingang von Waiblingen-Hegnach. Ein 51-jähriger VW-Crafter-Fahrer hielt gegen 21 Uhr am Fußgängerüberweg eines Kreisverkehrs, als eine unbekannte Person plötzlich seine Fahrertür aufriss, ihn mit einem Messer bedrohte und Geld forderte. Der Autofahrer konnte die Tür rechtzeitig schließen und flüchten. Der Täter, begleitet von einer weiteren Person, entkam zu Fuß.

Laut Polizei ist der Haupttäter etwa 45 Jahre alt, kräftig gebaut, rund 1,75 Meter groß und mutmaßlich osteuropäischer Herkunft. Er trug eine schwarze Mütze und Jacke, hatte weder Bart noch Brille. Die Kriminalpolizei Waiblingen ermittelt und bittet unter 07361/5800 um Hinweise.