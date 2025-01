Gefährliche Silvesteraktion: Influencer schießt Rakete in Haus - Polizei ermittelt

Influencer schießt Rakete in Haus - Polizei ermittelt

1 Die Polizei ermittelt nach einem Beitrag eines Influencers in der Silvesternacht. Foto: Soeren Stache/dpa

Ein Influencer filmt sich dabei, wie er eine Rakete auf ein Haus abfeuert. Diese fliegt durch ein offenes Fenster und explodiert im Inneren. Der Mann hat sein Video gelöscht - die Empörung bleibt.











Berlin - Ein Video eines Influencers aus der Silvesternacht in Berlin hat Empörung ausgelöst und beschäftigt die Polizei. Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie der Mann aus der Hand eine Feuerwerksrakete zündet und auf ein Mehrfamilienhaus richtet. Dann zeigt die Aufnahme, wie die Rakete durch ein Fenster fliegt und im Inneren explodiert. Ob sich Menschen in der Wohnung aufhalten und was weiter geschah, wird nicht gezeigt. Zunächst hatten "Bild" und "B.Z." berichtet.