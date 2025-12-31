Gefährliche Silvester-Böllerei: Über 100 Festnahmen wegen Feuerwerksmissbrauchs in Berlin

Zwischen Baby und Beruf Franca Lehfeldt und Christian Lindner: So war ihr Jahr 2025

Franca Lehfeldt blickt auf ihren "Favorit des 21. Jahrhunderts bis jetzt", in dem sie erstmals Mutter wurde und beruflich viele Projekte verfolgt hat, zurück. Auch für ihren Ehemann Christian Lindner war 2025 ein besonderes Jahr, wie er in einem Interview berichtet.