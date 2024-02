Gefährliche Orte in Stuttgart: Zuffenhausen kämpft gegen Ängste – und um seinen Ruf

1 Polizeirazzia in den Straßen von Zuffenhausen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Stadtbezirk im Norden sieht sich mit den Berichten über schießwütige Banden in ein falsches Licht gerückt. Ein neu gegründeter Arbeitskreis Sicherheit soll Legenden und Realitäten aufspüren – und nach Lösungen suchen.











Link kopiert



Ist Zuffenhausen wirklich so unsicher? Der Stadtbezirk ist in jüngster Zeit mit den zunehmenden Medienberichten über die schießwütigen Gruppierungen, die unter anderem in Zuffenhausen ihre Zentrale haben sollen, in Verruf geraten. Dass die Polizei einzelne Quartiere sogar als sogenannte gefährliche Orte einstuft, hat das Sicherheitsgefühl nicht unbedingt verbessert.