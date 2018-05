Gefährliche Körperverletzung in Ludwigsburg Mann mit Flasche ins Gesicht geschlagen

Von red/aks 16. Mai 2018 - 11:50 Uhr

Eine 34-Jährige Frau versuchte dem 46 Jahre alten Opfer zu helfen. Auch sie wurde verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein unbekannter Mann gerät mit einem 46-Jährigen vor einer Gaststätte in der Karlstraße aneinander. Der Unbekannte verletzt den 46-Jährigen im Streit mit einer Flasche im Gesicht.

Ludwigsburg - Mit dem Rettungsdienst musste am frühen Mittwochmorgen ein 46-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er von einem bislang unbekannten Mann in der Karlstraße in Ludwigsburg angegriffen wurde.

Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der 46 Jahre alte Mann zusammen mit einer 34 Jahre alten Frau kurz nach 3.30 Uhr vor einer Gaststätte auf Höhe der Solitudestraße auf. Der Unbekannte kam in Begleitung eines weiteren Unbekannten aus Richtung Bahnhof. Eine Bemerkung des späteren Schlägers soll den 46-Jährigen provoziert haben, es kam zu einem Streit zwischen den beiden Männern.

Mit Flasche im Gesicht verletzt

Der Unbekannte soll seinen Kontrahenten anschließend mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen und verletzt haben. Auch die 34-Jährige erlitt beim Versuch, dem 46-Jährigen zu helfen, eine leichte Verletzung. Als die Polizei verständigt wurde, ergriffen die beiden unbekannten Männer die Flucht in Richtung Stuttgarter Straße.

Der Angreifer wurde als etwa 38-Jähriger beschrieben, der 1,90 Meter groß ist und ungefähr 80 Kilogramm wiegen dürfte. Er hat eine Glatze und trug eine graue Jogginghose und graue Oberbekleidung. Hinweise nimmt die Polizei Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/18-5353 entgegen.