Die Isolation potenziell infizierter Personen – hier in einem Hotel auf Teneriffa – gilt nach wie vor als wichtigste Maßnahme gegen die schnelle Verbreitung des Coronavirus.

Stuttgart - Auch in Deutschland werden immer mehr Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 gemeldet. An der von diesem Erreger verursachten Lungenkrankheit Covid-19 ist hierzulande aber noch niemand gestorben. Doch die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich der Erreger weiter ausbreitet und es dann auch zu Todesfällen kommt. In China scheint die Zahl der Neuinfektionen bereits rückläufig zu sein. Wie es hierzulande weitergeht, kann niemand mit Sicherheit sagen. Aber die Medizin kann auf einen reichen Erfahrungsschatz im Umgang mit Epidemien zurückblicken. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema.