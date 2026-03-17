Gefährliche Bakterien: Meningitis-Ausbruch in Kent - Hunderte erhalten Antibiotika

Zwei junge Menschen sind bereits gestorben, nun erhalten Hunderte Menschen in Großbritannien vorsorglich Antibiotika. Die Sorge vor weiteren Fällen ist groß.
London - Nach zwei Meningitis-Todesfällen werden in der Grafschaft Kent in Südengland vorsorglich Hunderte Menschen mit Antibiotika behandelt. Vor den Ausgabestellen bildeten sich lange Schlangen. Wie viele Menschen insgesamt vorsorglich gegen die Bakterien wirkende Mittel erhalten sollten, blieb zunächst unklar. In den vergangenen Tagen waren ein Schüler und ein Student aus Canterbury gestorben, weitere Erkrankte sind im Krankenhaus in Behandlung.