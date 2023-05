1 Ein Mann ist am Backnanger Bahnhof auf einen fahrenden Regionalzug aufgesprungen. Foto: Gottfried Stoppel

Ein 40-Jähriger springt vom Bahnsteig in Backnang zwischen zwei Abteilen auf und fährt so bis Winnenden auf der Kupplung des Zuges mit.









Ein 40-Jähriger soll sich am Mittwochmorgen am Backnanger Bahnhof mit einer dummen Aktion selbst in große Gefahr gebracht haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Mann zunächst mit einem Regionalzug in Richtung Waiblingen gefahren und hatte diesen am Bahnhof in Backnang verlassen. Kurz nach der Abfahrt des Zuges überlegte er es sich offenbar noch einmal anders.