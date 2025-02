Geduld am Engelbergtunnel nötig: Beide Röhren am Wochenende zeitweise voll gesperrt

1 Geduld gefragt: Im Engelbergtunnel wird gebaut. Foto: Marius Venturini

Am Engelbergtunnel müssen Verkehrsteilnehmer am Wochenende, 22. und 23. Februar, mit Behinderungen rechnen. Bauarbeiten erfordern Anpassungen und zeitweise Sperrungen.











Am Engelbergtunnel brauchen Verkehrsteilnehmer am Wochenende Geduld. Am 22. und 23. Februar wird in der Oströhre, in der der Verkehr normalerweise auf der A 81 in Richtung Heilbronn fließt, so einiges gearbeitet. Dazu sind laut Autobahn GmbH Niederlassung Südwest „Verkehrsanpassungen“ erforderlich. Die Arbeiten seien nötig, um in die nächste Bauphase zu starten.