Gedenkstätte: Ehemaliger Kräutergarten wird Teil von KZ-Gedenkstätte

Die Nationalsozialisten haben im KZ Dachau Pflanzen gezüchtet – und dabei Menschen geschunden. Der berüchtigte Kräutergarten soll nun Teil der Gedenkstätte werden.
München/Dachau - Der berüchtigte "Kräutergarten" des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau soll Teil der KZ-Gedenkstätte und somit Besuchern zugänglich gemacht werden. Das hat das bayerische Kabinett beschlossen. Diese und weitere Maßnahmen sollen dazu beitragen, den Kampf gegen Antisemitismus und jede Form von Extremismus zu stärken.