Gedenkkultur im Südwesten: Ein neues Bewusstsein seit den 90er Jahren

Nach Angaben der Stuttgarter Landeszentrale für politische Bildung ist die Zahl der Gedenkstätten im Zusammenhang mit der NS-Zeit im Land mit gut 80 seit Jahren stabil. Das bestätigt Katrin Hammerstein, die dortige Leiterin des Fachbereichs Gedenkstättenarbeit. Nach Jahrzehnten einer insgesamt oft noch abwehrenden Haltung gegenüber dem dunkelsten Teil der deutschen Geschichte sei es nach der Wiedervereinigung zu einer Bewusstseinsänderung gekommen. „In den 90er Jahren kam es in der ganzen Bundesrepublik zu einer Art Erinnerungsboom.“

In neuerer Zeit gebe es, über die Ulmer Initiativen hinaus, spannende Neuentwicklungen. Meist entstünden Ideen für Gedenkstätten aus der Bürgerschaft heraus, doch Städte und Gemeinden ergriffen auch Eigeninitiative. So eröffnete Ende März das Dokumentationszentrum Nationalsozialismus in Freiburg. Seit Dezember 2022 präsentiert „Der Salmen“ in Offenburg eine neu konzipierte Dauerausstellung. Im Mai desselben Jahres eröffnete zudem das NS-Dokumentationszentrum im „Marchivum“ Mannheim.

Ohne Ehrenamtliche geht so gut wie nichts

Die Gedenkstätten wären ohne ehrenamtlichen Einsatz aber kaum zu betreiben, so Hammerstein. „Die Ehrenamtlichkeit ist eine sehr, sehr große Herausforderung.“ Die Landeszentrale unterstütze beispielsweise bei Personal-Suchanzeigen in Zeitungen oder bei der Ausbildung junger Menschen für Gruppenführungen in Gedenkstätten.

Ständig in der Diskussion – und in der Erprobung – seien Konzepte zur Vermittelbarkeit der lokalen Vergangenheitserzählungen gegenüber einem jungen Publikum. Social Media zu bespielen koste beispielsweise Zeit, die oft wenig vorhanden sei. Beobachtet würden aber vielfach gut funktionierende Bildungspartnerschaften zwischen Gedenkstätten und Schulen.