1 Tiefe Trauer in St. Leon-Rot Foto: dpa/René Priebe

Nach dem gewaltsamen Tod einer Schülerin an einem Gymnasium in St. Leon-Rot plant die Schule eine Trauerfeier für die 18-Jährige. Die Einzelheiten.











Link kopiert



Nach dem gewaltsamen Tod einer Schülerin an einem Gymnasium in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) plant die Schule für diesen Freitag eine Trauerfeier für die 18-Jährige. Die Gedenkfeier in der St. Mauritius-Kirche werde unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, teilte der Sprecher der Schule, Dirk Metz, am Dienstag mit.