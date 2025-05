Gedenken zum Kriegsende in Leonberg: „Demokratie braucht Herz und Humor“

1 Bewegend: Zeitzeuge Eberhard Röhm, Gründer der KZ-Gedenkstätteninitiative Leonberg, berichtet aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs Foto: Simon Granville

Beim Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren blicken in Leonberg die Redner zurück, aber auch nach vorn. Allen ist bewusst, wie ernst die Lage aktuell ist.











Jazz mitten auf dem Marktplatz – nicht alltäglich in Leonberg. Doch die Musik, so leicht sie sich auch anhören mag, umspielte ein schweres Thema. Die Band, von Veranstaltungsorganisatorin Angie Weber-Streibl als „neugegründete Leonberg Liberation Unit“ vorgestellt, trat im Programm des Gedenkens an den 8. Mai 1945 auf – dem Tag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht und damit des Endes des Zweiten Weltkriegs. Eingeladen hatte das Bündnis „Leonberg bleibt bunt.