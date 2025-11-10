Gedenken zum 9. November: AfD nach Steinmeier-Rede empört

Bundespräsident Steinmeier warnt in seiner Rede zum 9. November vor Demokratiefeinden. Die AfD erwähnt er nicht direkt, sie fühlt sich aber gemeint - und wirft Steinmeier Amtsmissbrauch vor.
Berlin - Die AfD hat empört auf die Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum 9. November reagiert. "Die Demokratie in Deutschland ist genau deshalb wehrhaft, weil sie auch Reden aushält, den Schicksalstag der Deutschen zu benutzen, um zu spalten", sagte AfD-Chef Tino Chrupalla in Berlin. Das Grundgesetz garantiere die Meinungsfreiheit und schütze Andersdenkende vor Verfolgung.