5 Stuttgarts Polizeipräsident Markus Eisenbraun kondoliert auf dem Marktplatz vor dem Bild des getöteten Mannheimer Polizisten. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

In Stuttgart haben etwa 500 Polizisten ihres getöteten Kollegen mit einer Schweigeminute gedacht. Viel Zeit zum Trauern bleibt nicht – die Einsatzhundertschaft muss gleich zum Einsatz. Nach Mannheim. Wie ist die Gefühlslage?











Link kopiert



Schweigen. Selbst der Baukran nebenan verharrt plötzlich regungslos. Die Bauarbeiten am künftigen Haus des Tourismus ruhen – und alle Menschen auf dem Stuttgarter Marktplatz werden um 11.34 Uhr zu einer Trauergemeinde. Gedenkminute auch in Stuttgart – für den 29-jährigen Polizeihauptkommissar Rouven Laur, der vor einer Woche, zu genau dieser Uhrzeit, in Mannheim von einem Attentäter mit einem Messer tödlich verletzt worden war. Eine Traueraktion, die bundesweit stattfindet, mit zentraler Veranstaltung in Mannheim.