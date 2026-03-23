Gedenkfeier in Ludwigsburg: „Ein tiefer Riss in unseren Herzen“ – Trauer um Merve und Selin am Jahrestag

Mit einer emotionalen Mahnwache wird in Ludwigsburg den beiden Opfern eines illegalen Autorennens gedacht. Die Stadt plant bald weitere Schritte gegen Raser.

Schon gut eine halbe Stunde vor dem Beginn der Mahnwache haben sich kleine Gruppen an der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg eingefunden. Frauen umarmen sich weinend. Viele haben Blumen und Kerzen dabei. Etliche Männer schweigen betreten oder wechseln wenige Worte. Am ersten Jahrestag des tödlichen Unfalls sind die Anteilnahme und die Trauer um Merve und Selin, zwei junge Frauen, ungebrochen groß.

Mit der Gedenkfeier, die die Familie von Selin initiiert und mit der Stadt Ludwigsburg organisiert hat, erinnern am Freitagabend Hunderte Menschen an den tragischen Vorfall vom 20. März 2025. Damals setzte ein illegales Autorennen dem Leben der jungen Frauen kurz nach 20 Uhr ein jähes Ende.

Neuer Baum an der Unfallstelle gepflanzt

Die 22-jährige Selin und ihre 23-jährige Freundin Merve wollten an diesem Abend vom Gelände einer Tankstelle wieder auf die Schwieberdinger Straße fahren, als ihr Auto mit voller Wucht erfasst wurde. Seit Monaten läuft ein Prozess gegen drei Beschuldigte, die an dem Rennen beteiligt gewesen sein sollen: Zwei Brüder im Alter von 32 und 34 Jahren sowie ihr 25-jähriger Cousin sitzen auf der Anklagebank.

Angehörige der Familien, enge Freunde und gute Bekannte, aber auch Menschen, die die Toten nicht kannten, versammeln sich am Abend an der Unfallstelle, um gemeinsam zu gedenken und innezuhalten. An einem Erguvanbaum, einem Herzbaum, der in dieser Woche als Symbol der Erinnerung neu am Straßenrand gepflanzt wurde, legen sie Blumen ab und entzünden Kerzen. Um ihnen Platz einzuräumen, hat die Polizei eine Fahrspur der Schwieberdinger Straße rund um den Unfallort abgesperrt.

„Selin hat jeden Raum heller gemacht und hat mit ihrem Lachen angesteckt.“ Benan Ergün, Cousin von Selin

Während der Verkehr auf den anderen Fahrbahnen vorbeirauscht, versucht sich Benan Ergün, ein Cousin von Selin, trotz des Lärms am Mikrofon Gehör zu verschaffen. Er spricht für die Angehörigen und erinnert an die lebensfrohe Art der jungen Frauen. „Selin hat jeden Raum heller gemacht, hat mit ihrem Lachen angesteckt und war für viele diejenige, bei der man sich geborgen fühlte“, sagt er. Beide hätten Spuren aus Wärme und Güte hinterlassen. „Dass uns beide viel zu früh entrissen wurden, dass ein einziger Abend alles verändert hat, wird für immer ein tiefer, schmerzhafter Riss in unseren Herzen bleiben“, sagt er.

Während Ergün sich bemüht, das Unsagbare in Worte zu fassen, ist immer wieder ein Schluchzen zu hören. Einige Angehörige und Freunde müssen sich unter der Last der Trauer gegenseitig stützen. Nach einer Schweigeminute zum Todeszeitpunkt lassen die Mütter und Schwestern drei Luftballons in Herzform aufsteigen: je ein weißer Ballon für Selin und Merve und ein dritter Ballon, der mit den beiden Namen und dem Todestag beschriftet ist. Dann wird ein Gebet für die Verstorbenen gesprochen. Nur langsam zerstreut sich ein Teil der Menge. Viele bleiben länger stehen, nach wie vor fassungslos über das, was vor einem Jahr geschehen ist.

Dagmar Lehner aus Markgröningen ist zur Mahnwache gekommen, um ihre Solidarität auszudrücken. Sie war am 20. März 2025 ebenfalls auf der Schwieberdinger Straße unterwegs und hatte kurz vor dem Unfall einen Einkauf in der Nähe erledigt. „Es hätte damals auch mich treffen können“, sagt sie. Täglich fahre sie an der Stelle mit dem Auto vorbei. Jedes Mal kommen die Erinnerungen an jenen Abend hoch. „Ich will ein Zeichen gegen solche illegalen Rennen setzen“, betont sie.

Auch zwei Ludwigsburger Anwohnerinnen sind unter den Teilnehmern. Sie haben damals die Motorengeräusche und den heftigen Knall des Aufpralls gehört. „Das bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“, sagt Stefanie. Sie habe sofort gewusst, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Auch Leila schreckt mittlerweile bei jedem lauten Motorenlärm auf der Schwieberdinger Straße auf. Es vergehe kaum ein Tag, an dem sie nicht an den Unfall erinnert werde. Sie hoffe, dass etwas gegen Raser unternommen werde. „Deshalb verfolge ich auch den Prozess“, sagt sie.

Konsequenzen sollen gezogen werden

Mit einem Urteil wird nach den Ostertagen gerechnet. Die Verhandlung vor dem Landgericht sei für die Familie eine emotionale Belastung, erklärt Benan Ergün. „Es würde uns helfen, wenn bald ein Urteil gefällt wird“, sagt er. Gerade die Zeit um den Jahrestag sei für die Hinterbliebenen schwer. „Für viele von uns hat sich der Schmerz heute so angefühlt wie vor einem Jahr“, sagt er. Doch der Zusammenhalt in den Familien sei groß. Auch das Ausmaß an Solidarität und Unterstützung sei enorm.

Um künftige Raserunfälle zu verhindern, soll in der Schwieberdinger Straße im April ein neuer Blitzer aufgebaut werden. Weitere Schritte seien mit der Stadt Ludwigsburg geplant, sagt Ergün. „Wir stehen weiterhin in engem Kontakt.“