Gedenken: Get-together von Swifties in Wien ein Jahr nach Terroralarm

Im August 2024 wurden drei Konzerte von Superstar Taylor Swift aus Angst vor einem Anschlag abgesagt. Nun setzen Hunderte Fans ein Zeichen gegen Hass und Terror. Die Ermittlungen dauern indes an.
Wien - Einige Hundert Fans von Taylor Swift haben sich ein Jahr nach dem Terroralarm rund um die Wien-Konzerte des US-Popstars in der österreichischen Hauptstadt versammelt. Neben dem gemeinsamen Singen und dem Tausch von Freundschaftsbändern wurde eine Gedenktafel für Freundschaft und gegen Hass enthüllt.