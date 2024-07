Gedenken an verunglückten Polizisten: Straßen für Trauermarsch gesperrt

1 Vergangene Woche war eine Trauerminute auf dem Schlossplatz in Stuttgart für Thomas Hohn. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Die Stuttgarter Polizei hat während der EM einen Kollegen verloren, den Motorradpolizisten Thomas „Tom“ Höhn. Am Freitag ist die Trauerfeier, davor zieht ein Trauermarsch durch die Stadt.











Link kopiert



Die Stuttgarter Polizei hat während der EM einen Kollegen verloren, den Motorradpolizisten Thomas „Tom“ Höhn. Am Freitag ist die Trauerfeier, davor zieht ein Trauermarsch durch die Stadt. Wegen dieses Trauermarsches werden von 8.30 Uhr an mehrere Straßen gesperrt sein. Die Straße Am Hauptbahnhof/Moskauer Straße und die Bolzstraße werden in beide Richtungen gesperrt. Zudem werden von 9 Uhr an die Theodor-Heuss-Straße und die Friedrichstraße in Richtung Bahnhof und die Heilbronner Straße bis zur Türlenstraße gesperrt sein. Auch die Schillerstraße ist in Richtung Arnulf-Klett-Platz nicht nutzbar.