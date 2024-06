Gedenken an toten Polizisten in Mannheim

1 Bei einer Kundgebung unter dem Motto „Mannheim hält zusammen“, die anlässlich einer Messerattacke stattfindet bei der ein Polizist getötet wurde, stehen Polizisten am 3. Juni auf dem Marktplatz. Foto: dpa/Uli Deck

Nach Tagen der politischen Diskussionen soll an diesem Freitag in Mannheim das Gedenken an den getöteten Polizisten im Vordergrund stehen. Im Berliner Abgeordnetenhaus sorgt derweil eine Grünen-Abgeordnete mit einem Zwischenruf für einen politischen Eklat.











Link kopiert



Eine junge Polizistin steht mit tränenüberströmtem Gesicht zwischen ihren Kollegen. Ein Mann kniet weinend vor dem Blumenmeer am Mannheimer Marktplatz: Videos im Internet zeigen, wie sehr die tödliche Messerattacke von Mannheim die Menschen in der Stadt, aber auch weit darüber hinaus bewegt.