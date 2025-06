Gedenken an Tom Hohn in Stuttgart: Tod eines Motorradpolizisten: Stele an Unfallstelle errichtet

Gedenken an Tom Hohn in Stuttgart

1 Am Unfallort in Degerloch erinnert nun eine Stele an den vor einem Jahr verunglückten Polizeihauptkommissar Thomas Hohn. Auch OB Nopper und Innenminister Strobl waren vor Ort. Foto: Andreas Rosar

Vor einem Jahr ist in Degerloch ein Polizist bei einem Unfall ums Leben gekommen. In einer Gedenkfeier wurde am Dienstag seiner gedacht.











Am Jahrestag des tödlichen Unfalls in Degerloch hat die Polizei ihres Kollegen Thomas „Tom“ Hohn gedacht. Er war an der Kreuzung der Rubensstraße mit der Löffelstraße (B 27) vom Wagen einer zum Unfallzeitpunkt 69-jährigen Frau erfasst worden. Die Motorradstaffel der Polizei hatte die Kreuzung gesperrt, damit der Tross des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán zum Flughafen fahren konnte. Dabei wurde der 61-jährige Polizeihauptkommissar tödlich verletzt. Das war am 24. Juni 2024.