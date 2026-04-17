Gedenken an Soldaten: König Carl XVI. Gustaf reist erstmals seit Kriegsbeginn in die Ukraine

König Carl XVI. Gustaf von Schweden ist erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine gereist. In Lwiw wurde der Monarch von Präsident Wolodymyr Selenskyj empfangen. Gemeinsam legten sie Blumen an den Gräbern gefallener Soldaten nieder.
König Carl XVI. Gustaf (79) von Schweden ist am Freitag in der Ukraine eingetroffen. Es ist sein erster Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Wie das schwedische Königshaus mitteilte, reiste der Monarch gemeinsam mit Außenministerin Maria Malmer Stenergard (45) in die westukrainische Stadt Lwiw. Dort wurden sie von Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) empfangen.