Gedenken an Soldaten: König Carl XVI. Gustaf reist erstmals seit Kriegsbeginn in die Ukraine

König Carl XVI. Gustaf von Schweden ist erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine gereist. In Lwiw wurde der Monarch von Präsident Wolodymyr Selenskyj empfangen. Gemeinsam legten sie Blumen an den Gräbern gefallener Soldaten nieder.

König Carl XVI. Gustaf (79) von Schweden ist am Freitag in der Ukraine eingetroffen. Es ist sein erster Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Wie das schwedische Königshaus mitteilte, reiste der Monarch gemeinsam mit Außenministerin Maria Malmer Stenergard (45) in die westukrainische Stadt Lwiw. Dort wurden sie von Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) empfangen.

Gedenken an gefallene Soldaten Wie Selenskyj in einem Beitrag auf X mitteilte, begann der Besuch mit einem gemeinsamen Gedenken an die gefallenen ukrainischen Soldaten. "Wir sind zutiefst dankbar für diese Geste des Respekts", schrieb Selenskyj. "Die Erinnerung an jeden einzelnen von ihnen ist uns sehr wichtig - an die Verteidiger der Ukraine, die gegen die russische Aggression gekämpft haben." Sie hätten sowohl die Ukraine verteidigt als auch ganz Europa geschützt. "Ewiges Andenken an unsere gefallenen Helden!", schloss er seine Nachricht.

Ein Video zeigt den ukrainischen Präsidenten und den schwedischen König beim stillen Gedenken an die Gefallenen. Danach legten sie gelbe und blaue Blumen an den mit ukrainischen Flaggen geschmückten Gräbern nieder.

Weitere Termine für Freitag angekündigt

Der Mitteilung des schwedischen Königshauses zufolge steht der Besuch unter dem Zeichen der "starken Unterstützung Schwedens für die Ukraine". Für den weiteren Verlauf des Tages sind mehrere Termine geplant. "Im Laufe des Tages werden der König und die Außenministerin mehrere Besuche absolvieren, um sich ein Bild von den Erfahrungen im Krieg zu machen", heißt es weiter.