Die Debatte um den Nationalfeiertag spaltet Australien schon lange: Das Land erinnert mit dem «Australia Day» an die Kolonisierung des Landes. Indigene sprechen vom «Invasion Day». Was fordern sie?
Sydney - Der umstrittene Nationalfeiertag "Australia Day" hat in vielen australischen Städten wieder Proteste von Ureinwohnern und Aktivisten ausgelöst. Zehntausende Menschen versammelten sich nach Medienberichten trotz großer Sommerhitze unter anderem in den Metropolen Sydney, Melbourne, Brisbane und der Hauptstadt Canberra. Auch in Hobart auf der Insel Tasmanien gingen Menschen auf die Straße.