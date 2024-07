Gedenken an Fußball-Legende: Brasilien richtet per Gesetz „König-Pelé-Tag“ ein

1 Fußball-Legende Pelé erhält einen Gedenktag in Brasilien (Archivfoto). Foto: dpa/Alexander Zemlianichenko

Der 19. November wird in Brasilien künftig zum „König-Pelé-Tag". Ein entsprechendes Gesetz zur Einführung des Gedenktages zu Ehren des Weltfußballers wurde am Dienstag im brasilianischen Amtsblatt veröffentlicht.











In Brasilien ist der 19. November künftig der „König-Pelé-Tag“. Am Dienstag wurde das Gesetz zur Einrichtung des Gedenktags zu Ehren des Weltfußballers im brasilianischen Amtsblatt veröffentlicht, zuvor hatte es Präsident Luiz Inácio Lula da Silva gegengezeichnet. Der 19. November erinnert künftig an den Tag im Jahr 1969, an dem Pelé im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro das 1000. Tor seiner Karriere schoss.