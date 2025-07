Gedenken an Aufstand: Marschieren für die Macht in Polen

In Warschau kommt es am Freitag zu einer mit Spannung erwarteten Machtdemonstration. Auf der einen Seite steht Robert Bakiewicz, nationalistischer Aktivist, Mitglied der Oppositionspartei Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) und der aufsteigende Star der Rechten. Auf der anderen Seite wirkt die Regierungskoalition, deren Sprecher Adam Szlapka dem 49-Jährigen „zynischen Missbrauch der Flagge und der Hymne“ und im Sinne des Kremls die „Destabilisierung Polens“ vorwirft.

Bakiewicz wird auch dieses Jahr einen patriotischen Marsch in Warschau anführen, woran traditionell viele Fußballfans und Hooligans teilnehmen. Gegen diesen Marsch opponieren die Politiker der aktuellen Regierungspartei „Bürgerplattform“ (PO) seit Jahren, wie zuletzt der Chef der Wojewodschaft Masowien, Mariusz Frankowski. Doch ein Berufungsgericht stoppte jüngst dessen Verbotsversuch wegen Formfehlern.

Polen Land scheint seit langem geteilt

Gedacht wird am 1. August des Warschauer Aufstands. Im Sommer 1944 glaubte die polnische Untergrundorganisation „Heimatarmee“, die deutschen Okkupanten aus eigener Kraft vertreiben zu können. Dies scheiterte, bei den über zwei Monaten andauernden Kämpfen und nach der Kapitulation der Polen zerstörten die NS-Soldaten die polnische Hauptstadt zum größten Teil.

Das Datum soll die Polen im Gedenken an die Opfer des Krieges einen, doch das Land scheint seit langem geteilt. Die liberalere und eher proeuropäische PO und die nationalkonservative PiS streiten seit zwanzig Jahren um die Macht, aber auch darum, wer wirklich den Interessen des Landes diene.

Die Rechten werfen etwa anlässlich des Aufstandes dem liberaleren Teil der Polen vor, keine wahren Patrioten zu sein. „Ihr kniet doch vor den Ruskis und den Deutschen und vor wem noch alles“, konterte Bakiewicz gegenüber Szlapka.

Bakiewicz ist wahrlich kein Saubermann

Lange war der Nationalist der PiS zu radikal. Doch er hat an Popularität gewonnen. Im Juni fiel er durch seine „Bewegung zur Verteidigung der Grenzen“ auf. Deren rund 5000 Mitglieder stoppen an der deutschen Grenze eigenmächtig Autos und schicken sogar Migranten zurück. Der Hintergrund – Deutschland weist seit Oktober 2023 auch Migranten ohne Papiere nach Polen ab. Und an der Weichsel herrscht eine fast schon hysterische Angst, dass sich islamische Terroristen unter jenen befinden könnten.

Je nach Umfrage begrüßt darum ein Drittel oder die Hälfte der polnischen Befragten die Aktion des selbst ernannten „Milizen-Chefs“. „Polen soll die tragische und verfehlte deutsche Einwanderungspolitik ausbaden“, sagte Bakiewicz an der Grenze und beschuldigt den Nachbarn, „eine gezielte Schwächung“ seines Landes zu beabsichtigen. „Uns wird der Deutsche nicht ins Gesicht spucken“, heißt bezeichnenderweise das Motto des Marsches am Freitag, eine Zeile eines Lieds, welches einen ewigen Kampf zwischen den beiden Nationen beschwört.

Bakiewicz, von seinen Gegnern „Faschist“ geschimpft, ist wahrlich kein Saubermann. Sein Jurastudium hat er abgebrochen, seine Baufirma ging pleite, seine Einkünfte sind dubios, eine Abtreibungsbefürworterin hatte er eine Kirchentreppe hinunter gestoßen, die Strafe wurde ihm kürzlich von Staatspräsident Andrzej Duda mittels Begnadigung erlassen, der ihn einen „netten, sympathischen Kerl“ nannte.

Angeschlagene Regierung scheint machtlos

Die angeschlagene Regierung scheint machtlos zu sein, dem Treiben des selbst ernannten Grenzschutzes sahen die polnischen Behörden lange tatenlos zu, wenn auch nun die Staatsanwaltschaft ermittelt. Und Bakiewicz ist überzeugt, dass seine Aktivitäten den „politischen Tod“ der Regierung von Donald Tusk bedeuten, der in der vergangenen Woche sein Kabinett im großen Stil ummöblierte.

Am 1. August wird der Nationalist den vergangenen Kampf gegen die deutschen Besatzer mit seinem aktuellen „Kampf“ gegen die Migration vermischen. Den Status eines Volkshelden hat er längst in rechten und zunehmend in konservativen Kreisen. Die Zahl der Teilnehmer an dem Marsch wird ein Lackmustest seiner Macht sein – und der Ohnmacht der Regierung.