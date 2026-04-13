Gedenkeinblendung bei HBO-Serie: Euphoria würdigt Eric Dane in der Premiere der dritten Staffel

Mit einer Gedenkeinblendung hat die HBO-Serie "Euphoria" den im Februar verstorbenen Schauspieler Eric Dane in der Staffelpremiere gewürdigt. Er konnte noch für die neue Staffel drehen.

Drei Jahre lang hatten Fans auf neue Folgen von "Euphoria" gewartet - und gleich der erste Moment der Staffelpremiere am 12. April machte deutlich, dass die Rückkehr der HBO-Serie unter einem besonderen Schatten steht. Noch bevor die eigentliche Handlung begann, erschien auf dem Bildschirm eine Gedenkeinblendung für Eric Dane, der im Februar 2026 nach langer Erkrankung an ALS gestorben war. "In remembrance of Eric Dane 1972 - 2026" (Dt. "In Erinnerung an Eric Dane 1972 - 2026") war neben einem Porträtfoto des Schauspielers zu lesen.

Nach dem Abspann folgte ein weiterer Moment des Innehaltens, wie unter anderem "Just Jared" berichtet: Dort gedachte die Serie nicht nur Dane, sondern auch Angus Cloud, der die Figur Fezco verkörpert hatte und 2023 gestorben war, sowie dem Executive Producer Kevin Turen, der ebenfalls 2023 verstorben ist. Alle drei wurden in einem gemeinsamen "In Memoriam" gewürdigt.

Eric Dane kehrt als Cal Jacobs zurück

Während Angus Cloud bereits verstarb, bevor die Dreharbeiten zur dritten Staffel begannen, und er daher nicht mehr vor der Kamera stand, hatte Eric Dane trotz seiner Erkrankung noch für die neue Staffel drehen können.

Im Staffeltrailer war Dane bereits kurz zu sehen - in seiner langjährigen Rolle als Cal Jacobs, dem Vater von Nate Jacobs, gespielt von Jacob Elordi. Aus dem Trailermaterial lässt sich schließen, dass seine Figur in mindestens einer Szene auf der Hochzeit von Cassie und Nate auftaucht. Darüber hinaus deutet eine Begegnung mit Hunter Schafer als Jules an, mit der Cal Jacobs in früheren Staffeln eine intime und folgenreiche Nacht geteilt hatte. Wie viele Szenen letztlich mit Dane zu sehen sein werden und welches Gewicht seine Rolle in der Staffel tragen wird, bleibt abzuwarten.

Bekannt wurde Eric Dane einem breiten Publikum vor allem als Gefäßchirurg Mark Sloan in der US-Serie "Grey's Anatomy", in der er über viele Jahre eine tragende Rolle spielte. In "Euphoria" verkörperte er eine deutlich dunklere Figur: Cal Jacobs ist ein Patriarch mit erschütternden Geheimnissen, der die Handlung der Serie maßgeblich beeinflusst hat. Die Produzenten und das Team der Serie hatten sich nach seinem Tod bereits öffentlich geäußert und ihr Mitgefühl zum Ausdruck gebracht.