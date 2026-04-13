Gedenkeinblendung bei HBO-Serie: Euphoria würdigt Eric Dane in der Premiere der dritten Staffel

Mit einer Gedenkeinblendung hat die HBO-Serie "Euphoria" den im Februar verstorbenen Schauspieler Eric Dane in der Staffelpremiere gewürdigt. Er konnte noch für die neue Staffel drehen.
Drei Jahre lang hatten Fans auf neue Folgen von "Euphoria" gewartet - und gleich der erste Moment der Staffelpremiere am 12. April machte deutlich, dass die Rückkehr der HBO-Serie unter einem besonderen Schatten steht. Noch bevor die eigentliche Handlung begann, erschien auf dem Bildschirm eine Gedenkeinblendung für Eric Dane, der im Februar 2026 nach langer Erkrankung an ALS gestorben war. "In remembrance of Eric Dane 1972 - 2026" (Dt. "In Erinnerung an Eric Dane 1972 - 2026") war neben einem Porträtfoto des Schauspielers zu lesen.