Geburtstagsüberraschung: Ekaterina Leonova mit Freund Ilya im Liebesurlaub in Portugal

Ekaterina Leonova mit Freund Ilya im Liebesurlaub in Portugal

1 Ekaterina Leonova ist seit fünf Monaten offiziell vergeben. Foto: IMAGO/Future Image

"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova hat ihren Freund Ilya mit einer romantischen Portugal-Reise überrascht. In ihrer Instagram-Story gibt die Profitänzerin Einblicke in ihren ersten öffentlichen Liebesurlaub.











Die "Let's Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova (38) hat ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk für ihren Freund Ilya Viarmenich: Sie hat ihn mit einem romantischen Trip nach Portugal überrascht. In ihrer Instagram-Story zeigt die Profitänzerin erste Einblicke von der gemeinsamen Auszeit an der Costa do Sol, traumhafte Ausblicke aufs Meer und ein selbstgemachtes Frühstück inklusive.