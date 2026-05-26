Geburtstagstradition: König Frederik posiert mit reduzierter Familie auf Balkon

Es hat gute Tradition, dass sich der dänische Monarch an seinem Geburtstag zusammen mit seinen Liebsten auf dem Schlossbalkon zeigt. So ließ sich am Dienstagmittag der nun auch 58-jährige König Frederik X. feiern - allerdings im Kreise einer reduzierten Königsfamilie.
König Frederik (58) hat sich auch in diesem Jahr zu seinem Geburtstag auf dem Balkon von Schloss Amalienborg in Kopenhagen gezeigt und sich von den Dänen feiern lassen. Mit dabei waren auch Ehefrau Königin Mary (54) und die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (15). Die zwei älteren Kinder Kronprinz Christian (20) und Prinzessin Isabella (19) sowie Frederiks Mutter fehlten.