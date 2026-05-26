Geburtstagstradition: König Frederik posiert mit reduzierter Familie auf Balkon

Es hat gute Tradition, dass sich der dänische Monarch an seinem Geburtstag zusammen mit seinen Liebsten auf dem Schlossbalkon zeigt. So ließ sich am Dienstagmittag der nun auch 58-jährige König Frederik X. feiern - allerdings im Kreise einer reduzierten Königsfamilie.

König Frederik (58) hat sich auch in diesem Jahr zu seinem Geburtstag auf dem Balkon von Schloss Amalienborg in Kopenhagen gezeigt und sich von den Dänen feiern lassen. Mit dabei waren auch Ehefrau Königin Mary (54) und die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (15). Die zwei älteren Kinder Kronprinz Christian (20) und Prinzessin Isabella (19) sowie Frederiks Mutter fehlten.

Königspaar in der Mitte seiner beiden jüngsten Kinder Bereits eine Stunde vor dem für 12 Uhr ankündigten Ereignis war der Schlossplatz gut gefüllt. Nachdem die königliche Leibgarde aufgespielt hatte, betraten die vier Royals bei leicht bewölktem Himmel den Balkon. Der Monarch winkte in einem blauen Anzug mit rosa Krawatte. Er hatte seinen Arm um Königin Mary gelegt, die ein eisblaues Ensemble trug. Eingerahmt wurde das Paar von seinen jüngsten Kindern. Prinzessin Josephine trug ein helles Kleid mit langen Ärmeln und Blütenaufdruck, Prinz Vincent graue Hose, kariertes Jackett und eine hellblaue Krawatte.

Margrethe II. liegt erneut im Krankenhaus

Die beiden älteren Kinder sowie Frederiks Mutter Königin Margrethe II. (86), die ihm den Thron am 14. Januar 2024 abgetreten hatte, fehlten hingegen. Die 86-Jährige muss bereits zum zweiten Mal in diesem Monat im Krankenhaus behandelt werden. Am Montagabend hatte der Palast bekannt gegeben: "Ihre Majestät wurde in das Rigshospital gebracht und behandelt, nachdem eine CT-Untersuchung ein größeres Hämatom im Hüftbereich infolge eines früheren Sturzes gezeigt hatte. Es wird erwartet, dass Königin Margrethe nun mehrere Tage im Krankenhaus bleiben muss. Den Umständen entsprechend geht es Ihrer Majestät gut." Erst am 19. Mai hatte sie das Krankenhaus nach einem kleineren Eingriff am Herzen verlassen.

Auch wenn viele Dänen sich nun große Sorgen um ihre ehemalige Regentin machen, zeigte sich die Königsfamilie am Mittag gut gelaunt. Bereits am Morgen hatte der Palast die Öffentlichkeit mit neuen Porträts des Monarchen überrascht. Es wurden drei neue Aufnahmen von Frederik veröffentlicht, die kurz vor dem Geburtstag im Thronsaal von Schloss Christiansborg aufgenommen wurden. Auf einem Bild lacht der König fröhlich in die Kamera, auf den anderen beiden - davon eines in Schwarz-Weiß - blickt er ernst.